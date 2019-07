Royal Blood, due nuovi brani suonati dal vivo: ascolta

Che la seconda parte del 2019 - o, al più tardi, il 2020 - possa segnare il ritorno discografico dei Royal Blood? Il duo composto dal bassista e cantante Mike Kerr e dal batterista Ben Thatcher, il cui ultimo album in studio - "How Did We Get So Dark?" - risale al 2017, ha fatto debuttare nella serata di ieri, mercoledì 24 luglio, due nuovi canzoni dal vivo sul palco del festival tedesco Grosse Freiheit 36, ad Amburgo. I due brani, intitolati "Boiler" e "King", potrebbero rappresentare l'anticipazione di un eventuale terzo album di inediti in studio del gruppo:

"[Nella scrittura del nuovo disco] ci siamo dentro in pieno", hanno dichiarato recentemente i Royal Blood al New Musical Express: "Gli standard si sono alzati e adesso abbiamo un paio di pezzi che suonano meglio di qualsiasi altra cosa abbiamo fatto fino a oggi. Ci siamo detti: 'Cazzo, e se riuscissimo a fare un intero disco con canzoni come queste?'. Questo ci ha portato a non avere fretta nel pubblicare qualcosa che sia mediocre. Terremo duro e pubblicheremo il disco migliore che abbiamo mai fatto".

Il tour europeo della band proseguirà per altre venti date fino al prossimo 25 agosto, quando la serie di eventi si concluderà al festival Rock en Seine di Parigi, in Francia: nel calendario non figurano date italiane.