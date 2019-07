George Michael, arrestato l'ex compagno Fadi Fawaz

Fadi Fawaz, l'ultimo compagno di George Michael prima della sua morte, è stato arrestato dalla polizia di Londra perché trovato a danneggiare deliberatamente l'edificio del valore di 5 milioni di sterline che l'artista possedeva nella capitale britannica: secondo le ricostruzione della stampa inglese, il palazzo sarebbe stato lasciato dalla popstar di "Faith" nel proprio testamento alla sorella. Fawaz, tuttavia, nonostante non sia stato nominato nelle ultime volontà del cantante, aveva sempre rifiutato di abbandonare l'appartamento che occupava nell'immobile sin dai tempi della sua relazione con Michael.

L'epilogo della vicenda ha avuto luogo l'altra sera, quando Fawaz si è asserragliato sul tetto del palazzo danneggiandone delle parti e urlando frasi come "non me ne andrò, voglio restare qui": l'intervento dei vigili del fuoco ha appurato il tentativo, sempre da parte di Fawaz, di allagare parte dello stabile. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno posto l'uomo - al quale negli ultimi diciotto mesi erano state recapitate diverse notifiche di sfratto esecutivo - in stato di fermo: sul suo capo pende ora la possibile accusa di danneggiamento aggravato.