Jova Beach Party a Vasto, rinviata la commissione di vigilanza

E' stata rimandata a una data ancora da precisare la riunione della Commissione di Vigilanza che avrebbe dato il via libero definitivo alla data del Jova Beach Party a Vasto: come riferito dalla testata online locale VastoWeb, l'incontro è stato rinviato in attesa che gli organizzatori dell'evento - la festa itinerante che Jovanotti sta portando in giro per le principali località balneari italiane - forniscano alla Prefettura e agli organi compententi i nuovi piani per la sicurezza.

Lo stato di impasse tecnico-istituzionale non è detto che metta a rischio lo svolgimento dell'evento previsto per il prossimo 17 agosto, per ospitare il quale - in ogni caso - erano state fatte pervenire allo staff di Lorenzo Cherubini due location alternative da parte dei vicini comuni di Giulianova e Pescara, ma sempre VastoWeb nota come nel calendario pubblicato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni la data di Vasto non compare tra quelle indicate nel calendario.