Francesco Renga, date all'estero nel 2020 per 'L'altra metà tour'

Avrà una coda fuori dai confini nazionali "L'altra metà tour", la serie di eventi che vedrà il già sodale di Omar Pedrini nei Timoria Francesco Renga in azione in oltre quaranta teatri italiani tra i prossimi mesi di ottobre e dicembre: terminata la branca nazionale della tournée, Francesco Renga ripartirà il maggio successivo per una breve serie di eventi in Europa che lo vedrà esibirsi in alcune delle più importanti capitali del Vecchio Continente. Ecco, a oggi, il calendario confermato:

10 maggio – Zurigo – Volkshaus

13 maggio – Bruxelles – La Madeleine

15 maggio – Parigi – La Cigale

16 maggio – Londra – O2 Shepherd’s Bush Empire

18 maggio – Madrid – Teatro Nuevo Apolo

Come in occasione delle date italiane, ad accompagnare l'artista sul palco sarà la band composta da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).