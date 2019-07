1975, nel nuovo album ospite Greta Thunberg: ascolta

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese il cui impegno per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici ha ispirato il movimento ambientalista internazionale Fridays for Future, è - virtualmente - tra gli ospiti del nuovo album dei 1975, "Notes on a Conditional Form", atteso nei negozi per il prossimo mese di febbraio: la band capitanata da Matty Healy ha infatti ceduto il microfono alla sedicenne di Stoccolma per la canzone "The 1975" (titolo ricorrente, in ogni disco del gruppo), inclusa nella fatica in studio di prossima pubblicazione.

Nel discorso "musicato" dai 1975 la Thunberg osserva, tra le altre cose: "Siamo all'inizio di una crisi climatica ed ecologica, e così dobbiamo chiamarla: un'emergenza. (...) Le vecchie generazioni hanno fallito, i movimenti politici anche, ma non ha fallito l'homo sapiens, almeno non ancora. Sì, abbiamo fallito, ma c'è ancora tempo per invertire la rotta. Possiamo ancora sistemare le cose: è tutto nelle nostre mani".

I 1975 saranno di scena, insieme ai Florence and the Machine, il prossimo 30 agosto al Milano Rocks Festival, in programma presso l'ex Area Expo di Rho, nell'hinterland nordoccidentale del capoluogo lombardo.