Dai Blondie ai BTS, tutti pazzi per 'Old Town Road': ascolta

Ha bisogno di poche presentazioni "Old Town Road", il brano di Lil Nas X basato su un campione di "34 Ghosts IV" dei Nine Inch Nails che - totalizzando diverse centiniaia di milioni di stream sotto forma di diversi remix - ha raggiunto il numero uno delle classifiche di vendite in quasi tutti i mercati anglofoni e occidentali diventando il brano hip hop più venduto della storia. La marcia trionfale della canzone, che nella propria versione originale dura appena un minuto e 53 secondi, pare non essere destinata a fermarsi, almeno a breve.

Due realtà diversissime tra loro, ma a loro modo molto rilevanti, hanno offerto al proprio pubblico altrettante riletture della canzone che - secondo alcuni - avrebbe inaugurato l'inedito filone della country trap.

Attualmente in tour con Elvis Costello, gli alfieri della new wave della Grande Mela - i Blondie - non stanno mancando di offrire il loro tributo a "Old Town Road" eseguendone un passaggio durante i loro set - nel video, la ripresa della citazione in occasione del concerto del gruppo al Rockland Trust Pavilion di Boston, lo scorso 23 luglio. Non sono solo i grandi del rock, tuttavia, a buttarsi sulla strettissima attualità:

Anche i BTS, fenomeni mondiali del pop coreano, hanno voluto toccare con mano la hit country trap, fornendone una personalissima versione, inevitabilmente battezzata "Seoul Song Road".

Queste due versioni sono solo le ultime di una lunga serie che ha visto una pletora di artisti - a cominciare dal padre di Miley Cyrus Billy Ray, titolare del remix più conosciuto, per proseguire con, tra gli altri, Diplo, CupcakKe, Young Thug e Mason Ramsey - cimentarsi in una rielaborazione di "Old Town Road".