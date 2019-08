I Wanna Rock: Dirty Dancing

Momento amarcord per la celebrazione di una delle canzoni da film più titolate degli ultimi decenni, che pare resistere imperterrita al trascorrere del tempo. Nel film "Dirty Dancing - Balli Proibiti”, uscito nel 1987 e con principali interpreti Patrick Swayze e Jennifer Grey (alla regia Emile Ardolino), la musica la faceva prevedibilmente da padrona; punta di diamante della sua colonna sonora era il duetto “I’ve had the time of my life”, interpretato da Bill Medley e Jennifer Warnes. Il pezzo si aggiudicò un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award (migliore duetto).

