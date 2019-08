I wanna rock , Prince

35 anni fa usciva "Purple Rain" uno degli album più popolari di sempre con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A posteriori, insieme a “Sign o’ the times”, può ritenersi uno dei capolavori di Prince che, come se si sentisse al termine di un seppur proficuo periodo di apprendistato, giunse al punto della sua carriera in cui confezionare 9 grandissimi pezzi sembrò naturale. Del passato i brani trattenevano le sue radici funk e R’n’B, ma aggiungendovi aperture al rock che, all’epoca, riecheggiavano suoni hendrixiani. Colonna sonora del film omonimo con l’artista protagonista, vanta la title track che mise in secondo piano “1999” e “Red little Corvette", fino ad allora i suoi maggiori successi in classifica.

