I wanna rock , Ivan Graziani

Risale a 30 anni fa la pubblicazione di “Ivangarage", tredicesimo album in studio per il cantautore abruzzese Ivan Graziani. Un altro viaggio raffinato tra pop e rock a base di grand riff chitarristi (come quelli contenuti in “Psichedelico” e “Un uomo”), falsetto inimitabile, sommesso spirito di ribellione (“Prudenza mai" uomo”) e la solita malinconica ironia (basti pensare a “Metallari” che, con cotanto titolo, si presenta invece all’ascoltatore come una innocente e delicata filastrocca).

