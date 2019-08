I Wanna Rock: Bangles

Molti ricorderanno che le Bangles, una delle più celebri all-girls bands della scena rock della fine del secolo scorso, si riformarono nel 2000 dopo una lunga separazione (e sapranno che sono tuttora in attività…). Quell’originale scioglimento ebbe luogo proprio 30 anni fa, nel 1989, pochi anni dopo l’enorme successo conseguito dal singolo “Walk like an Egyptian” (1986), aiutato nell’inarrestabile scalata alla vetta delle classifiche da una rotazione pesantissima del relativo video su MTV. La band ruotava attorno alla figura della front-woman Susanna Hoffs, che aveva formato il gruppo nel 1981 chiamandolo originariamente The Bangs.

