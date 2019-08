I Wanna Rock: Hall & Oeats

È datato 1979 “X-Static”, album del duo americano Hall & Oates prodotto da David Forster che in quegli anni realizzò svariati dischi di Barbara Streisand, Al Jarreau, Dionne Warwick, Lionel Richie e che collaboro’ anche con due artisti italiani come Andrea Bocelli e Alan Sorrenti. Fu, quello, un periodo in cui i due artisti - giunti alla pubblicazione del loro nono album in carriera – erano piuttosto presi dalla disco music, che ne caratterizzò praticamente ogni solco, procurando un discreto successo con il singolo “Wait for me”.

