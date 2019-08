I Wanna Rock: Boston

Milioni di fans in tutto il mondo conoscono e amano “More than a feeling”, fortunato hit single estratto dal primo album dei Boston (1976), caratterizzato da un celeberrimo assolo di chitarra all’interno del pezzo e da un’astronave i copertina. Ma il successo nel Nord America della band (di fatto la creatura di Tom Sholz, ottimo produttore oltre che chitarrista) fu più durevole e venne ulteriormente amplificato dal secondo album intitolato "Don’t look back”, che uscì a cavallo tra il 1978 ed il 1979 e che totalizzò ben sette dischi di platino negli Stati Uniti e quattro in Canada, trainato dal successo del primo singolo estratto, la title track.

