I Wanna Rock: Arcade Fire

La loro celebrità arriva dal basso, ovvero dall’underground canadese dal quale emersero nel 2004 con un album di debutto acclamato e coccolato dalla critica, “Funeral”. Fautori di una marca originale e inimitabile di indie rock, gli Arcade Fire – formatisi nel 2003 – non avevano problemi a far coesistere nei loro pezzi le influenze stilistiche più disparate, legando nel pop sia echi punk che “epic rock”, passando per la canzone classica francese. La loro celebrità raggiunse il picco più alto quando il 2 Agosto del 2010 venne pubblicato "The Suburbs", terzo album dei canadesi, che regalò agli Arcade Fire l'award per Album of the Year e fece registrare grandi risultati di vendita sia in Europa che negli States che in Australia.

