I Wanna Rock: Litfiba

Siamo ad un passo dalla celebrazione dei 40 anni di attività per i fiorentini Litfiba che, nel corso della loro carriera discografica, hanno pubblicato 14 album in studio. Intanto quest’anno si celebrano due anniversari iconici: il trentennale di “Cangaceiro” (uscito nel 1989 come primo singolo estratto dal live “Pirata” e pubblicato nella versione di studio solo nel 1992 nella raccolta “Sogno ribelle) ed il ventennale dell’album “Infinito” (1999), nono album della formazione ed ultimo prima che Piero Pelù uscisse dal gruppo restandone fuori per dieci anni; il brano-simbolo di “Infinito”, dedicato al tema del tempo, era “Il mio corpo che cambia”.

