“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Simonluka

Simon Luca Del Prete è nato a Roma nel 1972 inizia la carriera a metà anni ‘80 come DJ. Nel 2008 pubblica “Papy Boys–The night is dark”, nel 2011 “Simonluka”, “Voices in Chill” e “Papy Boys-Buddax”. Nel 2013 “Vacanze da star” e “Vita di una modella” insieme a Dj Matrix. Nel 2017 “Gattika”, “Gloria nelle tenebre” e “Salto nel tempo” per i Gattika Project. Nel 2019 “E’ finita”.

Relativamente al brano vincitore, Simonluka dichiara:

"Un paesaggio esotico. L'odore del mare si mescola al profumo delle creme abbronzanti che lucidano le pelli quasi abbrustolite, sotto il sole di metà mattinata... Tu esci dall'acqua, sei come una visione: i contorni del tuo corpo fanno da contralto allo specchio d'acqua illuminato. Le note lontane di una chitarra, ridisegnano i contorni delle tue movenze sinuose. Ci sei tu, il mare, la musica..."

Il profilo completo di Simonluka è disponibile qui.