John Paul Jones forma i Sons of Chipotle

Il bassista dei Led Zeppelin John Paul Jones ha annunciato i primi concerti del suo nuovo progetto denominato Sons of Chipotle. La band si esibirà al Pit di Tokyo i prossimi 3 e 5 settembre.

I Sons of Chipotle vedono Jones affiancato dal violoncellista finlandese Anssi Karttunen che è considerato uno dei più grandi violoncellisti moderni del mondo.

Nel sito di John Paul Jones si legge: "Entrambi i musicisti sono noti per essere delle menti curiose, sempre pronte ad imparare e scoprire. Quando improvvisano, i confini scompaiono, sono liberi di migrare oltre i pregiudizi, attraverso i continenti. In un mondo in cui vengono costruiti muri e alle persone viene detto dove non possono andare, i Sons of Chipotle vogliono che la musica sia un luogo di apertura".

Le esibizioni di Tokyo vedranno Jones al piano e alle parti elettroniche con Karttunen al violoncello. Il duo sarà affiancato anche da altri musicisti durante i due live.

I Sons of Chipotle sono solo l'ultima di una lunga lista di iniziative di Jones. Nel 2009, ha formato con il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl e con Josh Homme dei Queens of the Stone Age ai Them Cooked Vultures. Più recentemente, Jones ha unito le forze con il produttore norvegese Helge Sten ha dato vita ai Minibus Pimps.

In precedenza l’ex Led Zeppelin aveva già collaborato con Karttunen nel trio di improvvisazione Tres Coyotes. In quel gruppo, oltre a loro, anche il compositore Max Lindberg.