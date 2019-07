Concerti: Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo suonano Nick Drake

Oggi, mercoledì 24 luglio alle ore 21.00, Germi, a Milano, chiuderà la sua stagione con ‘Way to Blue’, l’omaggio di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo al cantautore britannico Nick Drake.

Il tributo live trova le sue origini tempo addietro, quando Angelini e D’Erasmo nel 2005, pubblicano “PongMoon. Sognando Nick Drake”. L’album è una rivisitazione di alcuni brani del songwriter britannico scomparso nel 1974 all’età di 26 anni, tra cui “Time Has Told Me”, “Things Behind the Sun”, “Pink Moon” e “Day is Done”.