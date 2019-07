Loredana Berté in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Loredana Berté torna in concerto nella Capitale dopo la tappa romana del suo tour teatrale dello scorso aprile. Stavolta si esibisce all'aperto, sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica: con i successi della sua carriera - da "Il mare d'inverno" a "Non sono una signora" - e con i brani contenuti all'interno del suo ultimo album "LiBerté" (tra questi anche la canzone che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2019, "Cosa ti aspetti da me") la voce di "Sei bellissima" chiude l'edizione 2019 del Rock in Roma.

I biglietti per il concerto di Loredana Berté al Teatro Romano di Ostia Antica sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com.

Per arrivare in automobile al Teatro Romano di Ostia Antica: da qualsiasi autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica.

In treno: dalla stazione Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti; oppure dalla stazione Termini - linea B fino a Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.