Ron Wood: a ottobre il nuovo album solista

Il chitarrista dei Rolling Stones – attualmente impegnato nel tour “No Filter Tour” insieme a Mick Jagger e compagni – pubblicherà un nuovo album solista il prossimo ottobre, nove anni dopo il precedente disco “I Feel Like Playing”. Al momento non sono ancora noti ulteriori dettagli come l'effettiva data di uscita, la copertina o la tracklist.

Ron Wood - nonostante gli impegni con il suo storico gruppo e un certo numero di candeline spente – oltre ad avere il tempo e la forza per chiudersi in uno studio di registrazione nel sud-ovest di Londra per dedicarsi alla propria carriera, negli ultimi quattro anni si è dedicato anche alla realizzazione di un documentario televisivo per raccontare la sua vita. Stando a quanto riportato da un addetto alla musica al quotidiano britannico The Sun, il programma sarà distribuito dalla BBC o da Netflix in autunno.