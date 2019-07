Festival di Sanremo 2020: Amadeus vicino alla conduzione, e Cattelan...

Sarebbe Amadeus il favorito alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, in programma come da tradizione al Teatro Ariston, nella cittadina ligure, tra i prossimi 4 e 8 febbraio: secondo quanto riferito da TVZoom.it, lo showman nato a Ravenna - al quale andrebbe comunque affiancato un direttore artistico per la scelta dai brani da presentare in gara - sarebbe l'opzione più probabile tra quelle sul tavolo dei dirigenti RAI.

Sembra invece essere tramontata del tutto la candidatura di Alessandro Cattelan al ruolo di padrone di casa alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana: il conduttore di Tortona è legato a Sky da un contratto che scadrà il prossimo mese di dicembre, termine troppo vicino all'inizio della manifestazione per mettere a punto un eventuale accordo. Tuttavia, pare che i dirigenti di viale Mazzini siano comunque determinati a portare in RAI Cattelan, anche se non in tempo per il prossimo festival...

