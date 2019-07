Rocco Hunt, in arrivo il nuovo album 'Libertà'

Dopo aver fatto sapere, solo lo scorso 16 luglio, di voler porre fine alla propria carriera musicale, la voce di "Nu juorno buono" pare essere drasticamente e definitivamente tornata sui propri passi: nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 luglio, Rocco Hunt ha annunciato la pubblicazione - prevista per il prossimo 30 agosto - di un nuovo album di inediti in studio, intitolato "Libertà".

Del disco - uscito quattro anni dopo il suo predecessore, "SignorHunt" del 2015 - ancora non sono stati resi noti dettagli come tracklist ed eventuali ospiti.

"Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi", aveva scritto l'artista pochi giorni fa in un post Instagram oggi rimosso: "Adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere".

"Questo mio sfogo, se pur impulsivo, ha fatto sì che si sbloccasse una situazione ormai ferma da troppo tempo. Sto parlando del mio nuovo album a cui ho dedicato 3 anni della mia vita, di cui volevano privarmi per l’ennesima volta", ha poi precisato, qualche giorno dopo e sempre sul proprio canale Instagram, l'artista: "I miei concerti, le esibizioni e gli impegni previsti per questa estate saranno mantenuti e svolti regolarmente".