Paolo Conte: 'Musicalmente stiamo andando a fondo'

"Musicalmente dove stiamo andando?". "A fondo". Con questa amara osservazione si conclude la lunga intervista che Paolo Conte ha rilasciato allo scrittore, giornalista e conduttore radiofonico Massimo Cotto per Il Messaggero. Nel corso della conversazione il maestro astigiano ha discusso di molti aspetti del suo lavoro, della sua arte e della sua carriera. Vi proponiamo, di seguito, una selezione di passaggi particolarmente significativi:

[Francesco De Gregori] Voleva scusarsi [con me] per aver eseguito in stile rock "Un gelato al limon", nel disco "Banana Republic", con Lucio Dalla. Continuava a ripetere: "Mi perdonerai? Mi perdonerai?". L'ho tranquillizzato. Gli ho detto che per me era un onore. Peccato che da tantissimo tempo io e Francesco non ci vediamo, lo stimo molto.

Non amo tanto raccontarmi in posti diversi da una canzone. In passato l'ho fatto, mi sono aperto. Il fatto è che ci sono artisti che vogliono essere compresi. Io penso alla bellezza di non essere capito nemmeno da me. Non sono per niente sicuro di voler sapere chi sono.

Ho amato il jazz alla follia, ma, criticamente, affermo che un certo jazz, soprattutto mainstream, ha esercitato, e continua a farlo, una pessima influenza sulle altre musiche. Il jazz è un denudatore della sostanza musicale.