Alice in Chains, William DuVall debutta da solista: video

William DuVall, il cantante e chitarrista che dal 2006 occupa il posto al microfono che fino al 2002 fu del compianto Layne Staley negli Alice in Chains, ha reso disponibile sul proprio canale ufficiale YouTube la clip di "Til the Light Guides Me Home", nuovo brano con il quale il cinquantunenne artista di Washington ha debuttato come solista.

Il brano è il primo estratto dal primo disco in proprio dell'attuale frontman della band di "Jar of Flies", "One Alone", che lo stesso artista ha definito come un album "per una chitarra e una voce": la distribuzione sui mercati del lavoro è prevista a partire dal prossimo 4 ottobre.

DuVall, che in passato militò in band come Comes With the Fall e Giraffe Tongue Orchestra, è attualmente impegnato in un tour nordamericano con gli Alice in Chains al quale stanno prendendo parte anche - tra gli altri - Korn e Underoath: la serie di eventi terminerà il prossimo 4 settembre a Mountain View, in California.