Bytedance (TikTok) acquisisce Jukedeck

Bytedance, il gigante tecnologico con quartier generale a Pechino che controlla Toutiao, TikTok, BuzzVideo e Vigo Video, ha acquisito Jukedeck, società britannica specializzata nello studio del processo di produzione di brani musicali da parte di sistemi di intelligenza artificiale per file video caricati su piattaforme basate sul modello UGC (user generated content): la notizia, anticipata da Musically, non è ancora del tutto confermata, benché il sito ufficiale di Jukedeck abbia improvvisamente sospeso tutte le pagine mostrando al pubblico solo la frase "Non possiamo ancora dirvi di più, ma non vediamo l'ora di continuare ad alimentare la creatività usando l'intelligenza artificiale musicale".

La mossa potrebbe essere inquadrata in un contesto più ampio, relativo alle prossime mosse che Bytedance attuerà sui mercati per promuovere i propri prodotti: mentre la piattaforma video TikTok si sta progressivamente affermando anche in ambito musicale, dove ha contribuito al posizionamento sugli scenari internazionali di artisti come Lil Nas X, Bytedance potrebbe pensare all'apertura di una piattaforma streaming concorrente a Spotify, che già - nel 2017 assorbì nel proprio staff l'esperto internazionale di intelligenza artificiale François Pachet.