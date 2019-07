Prodigy, riaperta l'inchiesta sulla morte di Keith Flint

In Gran Bretagna riprenderanno oggi, martedì 24 luglio, le indagini sulla scomparsa di Keith Flint, il frontman dei Prodigy trovato senza vita nella sua casa nell'Essex, lo scorso mese di marzo, all'età di 49 anni: lo riferiscono diverse testate britanniche, tra le quali l'NME.

Gli esami autoptici condotti sul corpo della voce della band di "Firestarter" avevano rivelato, nelle ore immediatamente precedenti il decesso, l'utilizzo da parte di Flint di sostanze come alcol, cocaina e codeina. Tuttavia il medico legale chiamato dal tribunale a emettere un verdetto nell'ambito delle indagini avviate dopo la morte del cantante - pur non catalogando l'episodio come "sospetto" - aveva presentato un rapporto "aperto" che non escludeva né l'ipotesi di un deliberato suicidio né quella del tragico incidente.

"Ho preso in considerazione l'ipotesi del suicidio", spiegò, a suo tempo, Caroline Beasley-Murray, la coroner alla quale fu affidato il caso: "Per confermarla, avrei dovuto constatare che - nel bilancio delle probabilità - il signor Flint avesse maturato l'idea [del suicidio] e agito deliberatamente con la coscienza di provocare la propria morte. Avendo esaminato tutte le circostanze del caso, non credo che ci siano sufficienti prove per farlo. Si stava forse svagando e qualcosa è andato terribilmente storto? Prendendo in cosiderazione tutte le eventualità, lascerò il verdetto dell'indagine aperto".