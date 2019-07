Led Zeppelin, per il 50esimo anniversario una playlist di Tom Morello: ascolta

Tom Morello ha compilato una playlist di brani dei Led Zeppelin diffusa nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantennale del debutto discografico - avvenuto nel 1969 con gli album "Led Zeppelin I" e "Led Zeppelin II" - della band un tempo guidata da Robert Plant e Jimmy Page: tra le canzoni selezionate figurano sia brani meno noti al pubblico generalista come “Out on the Tiles” e “Achilles Last Stand" che hit celeberrime come “Immigrant Song”, oltre che quattro brani estratti dal live album del 1976 "The Song Remains the Same", “Rock and Roll,” “Celebration Day,” “Since I’ve Been Loving You” e “Stairway to Heaven".

"Ammetto di essere incline all'iperbole, ma è difficile negare che i Led Zeppelin siano la più grande band rock'n'roll di tutti i tempi", ha commentato, al proposito, Morello: "Prima che la mia voce cambiasse, ero il cantante dei Nebula, la rock band nella quale militavo da piccolo, ed ero in grado di raggiungere le note che Robert Plant toccava su 'Heartbreaker'. A 13 anni, la mia camicia era aperta, e con ogni gemito lamentoso ho cementato il mio amore eterno per gli Zeppelin".

Morello non è il primo artista che omaggia il gruppo di "Good Times Bad Times" con una playlist: nel scorsi mesi anche Jack White, Royal Blood, Black Keys, Mumford & Sons e Breeders hanno reso il proprio tributo con una selezione di brani alla storica hard rock band britannica.

Ecco, di seguito, i brani inclusi da Tom Morello per la propria playlist dedicata ai Led Zeppelin:

“Out on the Tiles”

“Immigrant Song”

“Black Dog”

“Achilles Last Stand”

“The Ocean”

“Rock and Roll”(Live da "The Song Remains the Same")

“Celebration Day” (Live da "The Song Remains the Same")

“No Quarter”

“The Rain Song”

“Heartbreaker”

“Bring It on Home”

“Since I’ve Been Loving You” (Live da "The Song Remains the Same")

“Stairway to Heaven” (Live da "The Song Remains the Same")

“When the Levee Breaks”

“Custard Pie”

“Trampled Under Foot”

“Ten Years Gone”

“The Wanton Song”

“Nobody’s Fault But Mine”

“In the Evening”