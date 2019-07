Meraviglioso Modugno 2019, i primi ospiti confermati

Sono Giordana Angi, Shade, Alberto Urso, Anna Tatangelo, Luca Barbarossa, Dimartino, Avion Travel (nella foto), Cordio e i La Scapigliatura i primo ospiti confermati per l'edizione 2019 di Meraviglioso Modugno, evento annuale che celebra l'eredità artista della voce di "Nel blu dipinto di blu" la cui edizione 2019 - la nona, battezzata "Una goccia nel mare – I 60 anni di 'Piove'" (il brano scritto dall'artista con Dino Verde pubblicato nel 1959) - è prevista per il prossimo 6 agosto come di consueto a Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno. Lo show, che sarà a ingresso gratuito, avrà luogo in piazza Aldo Moro, a partire dalle 21 e 15.

Nel corso delle passate edizione Meraviglioso Modugno ha visto sfilare sul proprio palco, tra gli altri, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Negramaro, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Piero Pelù, Enrico Ruggeri e Morgan.