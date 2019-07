Jova Beach Party, data annullata ad Albenga: la spiaggia è abusiva

La spiaggia sulla quale avrebbe dovuto tenersi la data - annullata per l'erosione del lido designato a fare da cornice al concerto - del prossimo 27 ad Albenga, in Liguria, del Jova Beach Party, l'evento itinerante e collettivo ideato da Lorenzo Cherubini, è abusiva: a rivelarlo è un articolo pubblicato oggi, 23 luglio, dal Corriere della Sera.

Il proprietario del lido in origine destinato all'evento, Emanuele Podestà, ha svelato il retroscena:

"Il mare arrivava fin sotto la passeggiata. Nel 2016 ho prolungato il molo a mie spese perché ho intravisto possibilità di sviluppo. Certo, l'ho fatto abusivamente, ma se avessi aspettato le autorizzazioni comunali qui non ci sarebbe stato alcuno sviluppo"

Resta da capire, ora, come possa risolversi la situazione. Alla società che cura gli interessi dal vivo di Jovanotti, la Trident, è stata fatta pervenire un'offerta da parte del comune di Andora, piccolo centro in provincia di Savona, che - per bocca del Mauro Demichelis - ha dato la propria disponibilità a ospitare l'evento. Dal canto suo lo staff di Jovanotti, annunciando l'annullamento definitivo della data di Albenga, ha fatto sapere di essere al lavoro per tentare "di rendere i biglietti validi per un’altra occasione più vicina possibile ad Albenga che possa comunque accontentare il pubblico ligure lombardo e piemontese e che comunque, in alternativa, i biglietti saranno rimborsati al 100% compreso il diritto di prevendita".