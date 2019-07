Nomadi, per la prima volta a Milano la mostra di Augusto Daolio

Sarà presentata per la prima volta a Milano a partire dal prossimo 4 settembre, presso la Fondazione Luciana Matalon di Foro Buonaparte 67, "Paesaggi spaesati", la mostra personale dello scomparso storico frontman dei Nomadi Augusto Daolio: l'esposizione proporrà una pubblico una selezione di dipinti dell'artista, realizzati con oli e chine, sotto una veste inedita e mai presentata prima. "Disegno paesaggi spaesati confusi nella mente, carpiti un po’ ovunque", precisò il cantante della band di "Io vagabondo" a proposito dei suoi lavori da pittore: "In essi si nasconde l’uomo non sempre visibile, ma che sa mescolarsi alle cose, scambia i ruoli, diventa cavallo e albero, un gesto, una mano, occhi e l’infinito cielo come teatro, come messa in scena ideale".

L'esposizione rimarrà aperta fino al 14 settembre: l'ingresso alla mostra sarà libero.