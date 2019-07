Mick Jagger protagonista del nuovo film di Giuseppe Capotondi

Già impegnato sui set dal 1969 - anno di pubblicazione di "Umano, non umano" di Mario Schifano, che lo vide tra i protagonisti - fino al recente "La rapina perfetta" del 2008 con Jason Statham, Mick Jagger tornerà a segnalarsi all'attenzione del pubblico cinematografico con "The Burnt Orange Heresy", il nuovo film del regista italiano Giuseppe Capotondi che verrà presentato in anteprima al prossimo festival del Cinema di Venezia: nella pellicola il frontman dei Rolling Stones interpreterà Joseph Cassidy, un collezionista d'arte che ingaggerà una coppia - interpretata da Claes Bang ed Elizabeth Debicki - per rubare un'opera a un celebre artista, che nel lungometraggio - tratto dall'omonimo volume dello scrittore americano Charles Willeford - avrà il volto di Donald Sutherland. Del cast farà parte anche Alessandro Fabrizi, già segnalatosi nei film "Il talento di Mr. Ripley" e "The International".

La pellicola, definita da Capotondi come un "thriller erotico neo-noir", sarà proiettata in anteprima il prossimo 7 settembre in occasione della giornata di chiusura del prossimo Festival del Cinema nel capoluogo veneto: secondo quanto riferito da fonti stampa americane, le riprese del lavoro avrebbero avuto luogo - in parte anche sul lago di Como - prima dell'operazione al cuore subita da Jagger lo scorso mese di aprile.

Il settantacinquenne artista è attualmente impegnato nel tour americano della sua band, che si concluderà il prossimo 31 agosto a Miami, in Florida.