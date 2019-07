Jovanotti, si decide a breve il destino del Jova Beach Party a Vasto

La Commissione di Vigilanza incaricata dalla Prefettura di valutare l'idoneità dell'area di Vasto Marina indicata dai promoter di Lorenzo Cherubini come location della data del prossimo 17 agosto del Jova Beach Party, lo show itinerante che sta vedendo il cantautore romano di origini toscane portare la sua "festa mobile" nelle principali località balneari d'Italia, emetterà domani, mercoledì 24 luglio, il verdetto definitivo che darà o meno il semaforo verde alla tappa abruzzese della serie di eventi: lo riferisce la testata locale VastoWeb.

Nel caso la Commissione dovesse dare un parere negativo, oltre all'autocandidatura di Pescara, nelle ultime ore è arrivata anche quella di Giulianova, comune in provincia di Teramo anch'esso affacciato sul Mare Adriatico: "Abbiamo dato la nostra disponibilità visto l'importanza dell'evento", ha spiegato all'emittente televisiva locale Rete 8 l'assessore al turismo giuliese Marco Di Carlo, "Al momento dovrebbe svolgersi a Vasto e mi auguro che sia così e che riescano a risolvere i problemi legati alla viabilità. Abbiamo fatto delle ricognizioni, siamo stati anche all'ultimo Beach Party a Barletta e ci siamo resi conto delle difficoltà organizzative, aspettiamo quello che deciderà la Commission di Vigilanza".

Quella di Vasto non è l'unica data "critica" tra quelle al momento rimaste nel calendario della voce di "Oh, vita!": dopo l'annullamento della data di Albenga del 27 luglio si è candidata Andora per evitare l'annullamento della tappa ligure del tour. "Noi siamo a disposizione, se possibile, per dare una mano. Abbiamo preso contatti con la produzione, siamo a disposizione per un sopralluogo da parte dei tecnici e dei manager del tour. Se la cosa è fattibile, noi ci siamo", ha dichiarato a Repubblica il sindaco Mauro Demichelis.