Billie Eilish lancia una linea di abbigliamento

Billie Eilish ha annunciato i dettagli di una nuova linea di abbigliamento ispirata ai graffiti in collaborazione con i designer Freak City. La collezione è in vendita sul sito web della cantautrice californiana. I prezzi vanno dai 45 ai 145 dollari.

Billie Eilish aveva suscitato dibattito dopo avere rivelato perché indossa abiti larghi in una campagna pubblicitaria: "Ecco perché indosso abiti larghi. Nessuno può avere un'opinione perché non hanno visto cosa c'è sotto. Nessuno può dire ‘è magra’, ‘non è magra’, ‘ha un culo piatto’, ‘ha un culo grasso’. Nessuno può dirlo perché non lo sa”.

La cantante aveva affrontato le sue scelte in fatto di moda in una intervista con l’NME all'inizio dell'anno. Quando definì l'industria della musica ‘fottutamente orribile’, parlando di doppi standard: "Se fossi un ragazzo e indossassi questi abiti larghi, nessuno avrebbe battuto ciglio. C'è gente là fuori che dice: 'Vestiti come una ragazza per una volta! Indossa abiti attillati, saresti molto più carina e la tua carriera sarebbe molto migliore! No, non sarebbe così. Letteralmente no".