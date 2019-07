Arisa a Giffoni Music Concept 2019: il video e le foto

Arisa è intervenuta al Giffoni Music Concept 2019, la branca musicale del Giffoni Film Festival in svolgimento in questi giorni a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, per incontrare i fan e i ragazzi iscritti alle masterclass in programma all'evento.

Dopo essere stata protagonista dell'incontro intitolato "Arisa is present", nel quale ha fatto il punto sulla sua carriera e sui suoi progetti futuri, la cantante di origini lucane - domenica 21 luglio - è stata protagonista di concerto alla Giffoni Music Arena, in piazza Lumière, aperto dai Minis.