Concerti, Le Vibrazioni in tour con Beppe Vessicchio

Il prossimo 11 novembre partirà dal Teatro Golden di Palermo "Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio", il nuovo tour della band capeggiata da Francesco Sarcina che presenterà le proprie canzoni con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati dal Maestro Beppe Vessicchio.

Questo il calendario sino ad ora annunciato:

11 novembre – Teatro Golden – PALERMO

12 novembre – Teatro Impero – MARSALA (TP)

13 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

15 novembre – Teatro Rendano – COSENZA

18 novembre – TeatroTeam – BARI

20 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

27 novembre – Teatro Tuscanyhall – FIRENZE

29 novembre – Teatro Colosseo – TORINO

2 dicembre – Teatro EuropAuditorium – BOLOGNA

5 dicembre – Gran Teatro Geox – PADOVA

10 dicembre – Teatro Nazionale – MILANO

12 dicembre – Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMA

I biglietti per i concerti di Bari, Bologna e Roma sono disponibili in prevendita sul Circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti per la data di Cosenza sono disponibili in prevendita su InPrimaFila, mentre quelli per la data di Padova su Ticketmaster. Le restanti date saranno disponibili in prevendita prossimamente.