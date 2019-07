Nick Cave risponde a un fan 'omofobo'

Nick Cave attraverso il suo sito The Red Hand Files ha un costante scambio di opinioni con i suoi fan.

Di recente ha risposto a un suo fan statunitense di nome George che gli ha chiesto: “Ti sei mai stancato di tutte le pretenziose e grasse lesbiche che amano la tua musica? Personalmente mi piace molto della tua musica, ma trovo insopportabile la maggior parte dei tuoi fan. Mi sto solo chiedendo se sei sulla stessa pagina”.

Il cantautore australiano ha risposto così: "Gesù disse sulla croce, 'Perdona loro perché non sanno quello che fanno'. George, penso che Gesù abbia parlato direttamente con te."

Per poi continuare: “Qualche settimana fa ho risposto a una domanda. Difendevo il diritto delle persone di dire quello che vogliono. Difendevo il diritto della gente di offendere. In breve, difendevo l'idea della libertà di espressione. Sembra che in questi giorni la libertà di parola sia caduta in disgrazia. Il concetto è stato polarizzato da alcuni e ora un sostenitore della libertà di parola è spesso visto - mi sento in qualche modo bizzarro - essere allineato all'estrema destra. Tuttavia, io credo che, anche se dovremmo avere il diritto di dire ciò che ci piace, ci sono conseguenze per quello che diciamo e solo perché possiamo parlare liberamente, non dovremmo inocularci contro queste conseguenze”.

E ancora: “Nell'interesse della libertà di espressione, George, ti ho fornito una piattaforma. Comunque, e sto speculando, penso che probabilmente il novantanove per cento delle persone che leggono la tua domanda penseranno che tu sia, beh, un po' uno stronzo. Potrei sbagliarmi. Potrebbe essere di più. Ora, potresti dire ‘E allora? Nessuno sa chi sono. Come può ferirmi questa cosa?’ Potresti dire questo. Ma avresti torto. Non credo che il tuo anonimato ti protegga, più di quanto io creda che l'anonimato dei trollatori di odio sui social media li protegga. Sento che esistono percorsi psichici tra tutti noi e che la negatività che creiamo alla fine ci si ritorce contro. L'opportunità di agire in un modo migliore è quella che ci viene continuamente offerta, per cercare di fare della prossima cosa che facciamo la cosa migliore, piuttosto che la cosa peggiore, la cosa distruttiva”.

E chiude: “In questo caso, George, non è troppo tardi per te. Se chiudi gli occhi e chiedi scusa ai miei fan, forse quell'attenzione negativa inizierà a dissiparsi. Penso che i miei fan siano abbastanza intelligenti e sufficientemente tolleranti da capire che le tue parole si estendono solo ai margini della tua evoluzione individuale”.