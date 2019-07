Damon Albarn critico nei confronti di Morrissey

Damon Albarn ha parlato a Jordan Bassett dell’NME anche delle controverse vedute politiche di Morrissey, in special modo del sostegno dato al partito nazionalista di estrema destra For Britain.

L'ex frontman degli Smiths infatti ha sfoggiato un distintivo di For Britain mentre era in tour negli Stati Uniti e ne ha indossato uno anche durante una esibizione televisiva nel programma condotto da Jimmy Fallon. In più, hanno sollevato grossa polemica le parole spese in una intervista nella quale ha negato di essere razzista dicendo, "La parola non ha più significato. Alla fine tutti preferiscono la propria razza...questo rende tutti razzisti?".

Albarn, in compagnia di Paul Simonon, suo compagno di band nei The Good, the Bad and the Queen, ha iniziato con il dire: "Steven (il nome di battesimo di Morrissey) è un'anima complicata". Subito interrotto dall’ex bassista dei Clash Simonon che a chiesto: "Ma vive in Inghilterra?". "No, vive in California. A lui non interessa. Lo sta facendo solo per attirare la gente", gli ha risposto Albarn.

Simonon ha sostenuto che il tempo trascorso da Morrissey all'estero gli ha fornito una percezione distorta di come sia davvero la vita nel Regno Unito: "A volte, se sei lontano e non vivi nel paese, hai un'idea sbagliata di quella che è la realtà. È lo stesso per John Lydon, è arrivato ad un certo livello e ha diritto alle sue opinioni, ma se non vivi qui, la tua visione è in una bolla".

Albarn ha poi chiuso dicendo: "Sono assolutamente d'accordo. Non dovresti nemmeno avere un'opinione. Se non vivi in ​​un paese, non dovresti dilettarti con la sua politica perché per avere la sensibilità di capire, devi vivere anche il mondo emotivo delle persone, non solo avere l'idea di qualcosa. E’ molto lontano dalla realtà. Quindi penso che se vuoi essere infelice e inglese, devi essere infelice e inglese. Davvero".