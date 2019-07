Slipknot: guarda il video di "Solway Firth"

Gli Slipknot hanno pubblicato il video di “Solway Firth”, la canzone che chiude la tracklist del loro prossimo album, in uscita il 9 agosto, “We Are Not Your Kind”.

La clip è stata diretta dal percussionista della band di Des Moines Shawn 'Clown' Crahan e mostra al suo interno immagini della nuova serie originale di Amazon ‘The Boys’, che verrà presentato in anteprima il 26 luglio, insieme a spezzoni live della band relativi al recente tour europeo che li ha visti esibirsi anche, lo 27 scorso giugno, al Bologna Sonic Park.

Shawn Crahan lo scorso 18 maggio ha perduto la figlia 22enne Gabrielle, pare a causa di una overdose. La metal band statunitense, ora in tour in Nord America, ha annunciato un nuovo tour per il 2020 nel quale sarebbe contemplata anche un live in Italia, a Milano, la data precisa però non è ancora stata precisata.