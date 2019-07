La storia di "Big Walter Horton With Carey Bell"

Uno dei pesi massimi dell'armonica blues made in Chicago - Walter Horton - insieme al suo allievo prediletto Carey Bell. Insieme, danno vita a un album che rappresenta la summa dell'armonica... funky, un po' perverso, pieno di emozioni e meraviglioso. In pratica il blues nella sua forma archetipica.

Tracklist

Lato A

Have A Good Time

Christine

Lovin' My Baby

Little Boy Blue

Can't Hold Out Much Longer

Under The Sun

Lato B

Tell Me Baby

Have Mercy

That Ain't It

Temptation Blues

Trouble In Mind