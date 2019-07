Cosa rappresentano i Ministri nella musica italiana del 2019, spiegato dai Ministri. Video

Il messaggio è chiaro: "Facciamo un po' come cazzo ci pare". Con più di quindici anni di carriera alle spalle, i Ministri non devono dare conto a nessuno delle loro azioni e delle loro mosse discografiche. Federico Dragogna, Davide Autelitano e Michele Esposito hanno una storia importante, fatta di tanti concerti e dischi molto amati dai seguaci della scena indie-rock italiana (a partire da "I soldi sono finiti" del 2006 e fino ad arrivare al più recente "Fidatevi", uscito lo scorso anno), e hanno le idee chiare su cosa rappresentano i Ministri nella musica italiana del 2019. Ce lo hanno spiegato in occasione della tappa romana del loro mini-tour estivo, sul divanetto della Rockol Lounge nel backstage del Rock in Roma. L'obiettivo? Quello di restare "fedeli alla linea": "Ma quella citazione finisce in maniera diversa...", sorridono loro. Ecco la videointervista integrale.