The good, The Bad & The Queen al Lucca Summer Festival: scaletta e video

Ieri, al Lucca Summer Festival è stata la volta dei The good, The Bad & The Queen, il supergruppo di Damon Albarn con Paul Simonon dei Clash, che ha presentato nuovo album, "Merrie Land", prodotto da Tony Visconti, storico braccio destro di David Bowie.

Ecco video e scaletta della serata

Questa invece la nostra intervista a Damon Albarn e Paul Simonon, realizzata ieri a Lucca

SETLIST

(registrata)

Introduction (registrata)

Merrie Land

Gun to the Head

Nineteen Seventeen

Happy Birthday

The Great Fire

Lady Boston

The Truce of Twilight

Ribbons

The Last Man to Leave

The Poison Tree

History Song

80's Life

The Bunting Song

Nature Springs

Herculean

A Soldier's Tale

Three Changes



BIS #1

Kingdom of Doom

Green Fields

The Good, The Bad & The Queen