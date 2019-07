Damon Albarn e Paul Simonon: "Ci siamo conosciuti al matrimonio di Joe Strummer"

"C'è il miglior batterista del mondo, Tony Allen. C'è il chitarrista dei Verve, il bassista dei Clash e il cantante dei Blur e dei Gorillaz: Se non venite a vederci siete pazzi!". Damon Albarn racconta così il suo supergruppo con Paul Simonon. Abbiamo incontrato le due leggende alla vigilia del concerto di questa sera 20 luglio al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana (qua le informazioni sul concerto e i biglietti). E ci hanno raccontato, nella nostra videointervista, la nascita del gruppo, la loro amicizia - compreso l'aneddoto del loro incontro, al matrimonio di Joe Strummer - e il nuovo album, "Merrie Land", prodotto da Tony Visconti, storico braccio destro di David Bowie. La band questa sera lo suonerà integralmente assieme all'esordio, uscito nel 2008.

Se ancora non vi basta per decidere se andare al concerto, ecco due canzoni dallo show francese del Bataclan di qualche settimana fa: "Gun to the head" e "Kingdom of doom".