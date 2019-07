Ryan Adams torna sulle scene dopo le accuse di molestie

Qualche mese fa Ryan Adams era stato oggetto di un’inchiesta del New York Times, che lo aveva accusato di molestie nei confronti diverse donne, tra cui l’ex moglie Mandy Moore, a sua volta attrice e cantante. Di conseguenza, il cantautore statunitense aveva annullato la pubblicazione del suo nuovo disco "Big Colors" e tutte le date del tour. Ora Ryan Adams è tornato a fari sentire con un post su Twitter:

Ho molto da dire. Lo farò. Presto Perché la verità è importante.

So chi sono. Cosa sono. È ora che la gente lo sappia. Il tempo è passato. Tutta la bellezza di una vita non può essere ridotta in macerie per delle bugie. Questa è una follia.

Il cantante ha poi fatto diversi post su Instagram tra cui un frammento di una canzone, "I'm sorry and I love you", originariamente prevista per "Big colours"