Max Weinberg, il jukebox vivente: il racconto e la scaletta del concerto di Milano

Il pubblico voleva un pezzo di Bruce, lo ha avuto e ha avuto molto di più. Max Weinberg, batterista storico della E Street Band, ha portato il suo "Jukebox" a Milano: la prima di tre date italiane era parte dellEstate Sforzesca organizzata dal comune nel cortile del Castello. Presentato da Claudio Trotta, che di Bruce è da decenni il promoter italiano, ha salutato in Italiano, e ha attaccato subito con la sua band. E la prima canzone è stata proprio del suo Boss, anche se non una delle più famose: "Pink cadillac", lato B del periodo di "Born in the U.S.A.".

Impeccabilmente vestito di nero, Max si alzava spesso dalla sua batteria - posta al centro - per andare a parlare con il pubblico, che chiedeva le canzoni da una lista di oltre 200 titoli, che scorrevano su uno schermo sullo sfondo: la band eseguiva.

E che band:, gente di esperienza, che sa il fatto suo, e che infilava una dietro l'altro classici del rock. D'altra parte Springsteen dice spesso che la forza della E Street Band è di avere fatto la gavetta nei bar, e il batterista - quando il Boss mise in pausa la sua formazione - fondò The Max Weinberg 7, con cui suonava ogni sera in TV. Questa sera sono solo in quattro: due chitarre (Robert Burger e John Merjave), un basso (Glenn Burtnick). Ma basta e avanza: tutte le canzoni sono suonate con classe e grinta. Nessun bisogno di cambiare lo strumento: si prende e si suona.

In scaletta ben sei brani di Bruce - con la band che ad un certo punto si ferma per godersi lo spettacolo della platea che canta: il bassista tira fuori il telefono ed è lui a filmare, non il pubblico. Ma anche Tom Petty, Beatles, Ramones, Eagles, Who, Ac/Dc, Dylan, Neil Young e altri ancora. Dei grandi del rock all'appello mancano solo gli Stones, stasera. Ma la scaletta cambia ogni sera, e Weinberg sa che Milano è città speciale, e nomina più volte i leggendari concerti di San Siro, promettendo che Bruce tornerà. L'affetto è ricambiato: mentre la band suona "Helplessly hoping" di Crosby, Stills & Nash, si fa un giro in platea a prendersi il contatto con il pubblico.

Una band di grandi professionisti, e un pezzo di storia del rock - lui, Weinberg, che gira con un kit di batteria davvero minimale, ma fa dei numeri di alta classe su ogni canzone. Una bella serata che va presa per quello che è: serata divertente e una festa rock, che verrà replicata stasera, 20 luglio all' Arena dello Stretto di Reggio Calabria e il 23 luglio alla Casa del Jazz di Roma

(Gianni Sibilla)

Scaletta

Pink Cadillac

She loves you

10th Avenue freeze-out

I wanna be sedated

Take it easy

My generation

Drift away

Higway to hell

She’s the one

Cinnamon girl

Like a rolling stone

American Girl

Thunder Road

Helplessly hoping

Pump it up

Johnny B. Goode

Born to be wild

I can see for miles

In my life

Fire

Dancing in the dark

Glory days