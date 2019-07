XXXTentacion: ascolta la nuova canzone postuma "Royalty"

La famiglia del rapper statunitense - scomparso a giugno 2018, a soli vent'anni, a seguito di una sparatoria – ha pubblicato la canzone “Royalty” che XXXTentacion aveva registrato in studio l’estate scorsa, prima del fatidico giorno.

Il brano postumo – a cui partecipano Ky-Mani Marley, Stefflon Don e Vybz Kartel – è seguito dalla pubblicazione della ristampa dell’album “?”, secondo disco del rapper pubblicato nel 2018, che uscirà in versione deluxe il prossimo 26 luglio. Lo scorso autunno, sei mesi dopo la morte di XXXTentaction, era stato pubblicato il disco “Skins”, che conteneva alcuni inediti a cui il cantate aveva lavorato prima dell'incidente fatale.

Ascolta il brano "Royalty":

Ecco la tracklist della riedizione di “?”:

LP 1 – Original Album

Side A

01. Introduction (instructions)

02. ALONE, PART 3

03. Moonlight

04. SAD!

05. the remedy for a broken heart (why am I so in love)

06. Floor 555

07. NUMB

08. infinity (888) (feat. Joey Bada$$)

09. going down!

Side B

10.Pain = BESTFRIEND (feat. Travis Barker)

11. $$$ (with Matt OX)

12. love yourself (interlude)

13. SMASH! (feat. PnB Rock)

14. I don’t even speak spanish lol (feat. Rio Santana, Judah and Carlos Andrez)

15. changes

16. Hope

17. schizophrenia

18. before I close my eyes

LP 2 – Instrumentals

Side A

01. ALONE, PART 3

02. Moonlight

03. SAD!

04. the remedy for a broken heart (why am I so in love)

05. Floor 555

06. NUMB

07. infinity (888)

08. going down!

09. Pain = BESTFRIEND

Side B

01. $$$

02. love yourself (interlude)

03. SMASH!

04. I don’t even speak spanish lol

05. changes

06. Hope

07. Schizophrenia

08. before I close my eyes

LP 3 – Bonus Content

Side A

01. Nocturne (a tribute to XXXTENTACION by Yoko Shimomura)

02. Hope (freestyle)

03. Jah on drums

04. NUMB (acoustic)

05. #PROUDCATOWNERREMIX (feat. Rico Nasty)

06. A GHETTO CHRISTMAS CAROL

07. hate will never win

08. UP LIKE AN INSOMNIAC (freestyle)

09. Red Light!

10. Indecision

Side B

01. voice memo 1 – ALONE, PART 3

02. voice memo 2 – SAD!

03. voice memo 3 – Moonlight

04. voice memo 4 – the remedy for a broken heart

05. voice memo 5 – going down!

06. voice memo 6 – changes

07. voice memo 7 – before I close my eyes

08. voice memo 8 – SAD! video concept