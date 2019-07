Blink-182, il nuovo album esce a settembre

Verrà consegnato ai mercati il prossimo 20 settembre il nuovo album dei Blink-182, la prima prova in studio sulla lunga distanza dai tempi di "California" del 2016: a confermarlo è stato lo stesso trio pop-punk californiano nel corso di un'intervento in diretta alla popolare trasmissione televisiva americana Good Morning America. "Nuova musica in arrivo il prossimo 20 settembre", ha dichiarato Mark Hoppus, prima di lanciarsi - con i compagni di band - nelle esecuzioni del classico "What's My Age Again" e del nuovo singolo "Blame It On My Youth" sul palco allestito a Central Park.

FULL PERFORMANCE: Watch @blink182 performs their hit "What's My age Again" LIVE from Central Park this morning! #Blink182onGMA https://t.co/miUOR6VgD8 — Good Morning America (@GMA) July 19, 2019

Al momento non sono stati svelati altri dettagli relativi alla pubblicazione, che - oltre alla stessa "Blame It On My Youth", includerà quasi sicuramente anche il nuovo brano "Happy Days". "Credo siamo riusciti a creare uno degli album più importanti della nostra carriera: ne sono molto fiero", aveva dichiarato riguardo al nuovo lavoro lo scorso marzo il batterista della formazione di San Diego, Travis Barker , che - all'epoca - aveva indicato come probabile periodo di pubblicazione del disco l'ormai passato mese di giugno.