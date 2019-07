Slipknot, il nuovo album “We are not your kind” esce il 9 agosto

Gli Slipknot hanno annunciato il loro tour europeo 2020, rivelando le città dove la band porterà il suo show live.

Sarà possibile accedere alle prevendite anticipate del tour pre-ordinando l’album. Infatti, i fan che pre-ordineranno il nuovo disco degli Slipknot (il sesto della loro carriera), “We are not your kind”, prima delle 12.30 (ora italiana) dell’8 agosto via il Roadrunner Records e-store, avranno accesso esclusivo ad un codice che garantirà l’accesso anticipato alle vendite dei primi biglietti della leg europea.

Per pre-ordinare il disco e ottenere il codice esclusivo di accesso alle prevendite, visitare il sito http://smarturl.it/RR.Slipknot

Ecco le città che saranno toccate dal tour:

Dublino, Irlanda

Manchester, Gran Bretagna

Newcastle, Gran Bretagna

Glasgow, Gran Bretagna

Sheffield, Gran Bretagna

Nottingham, Gran Bretagna

Cardiff, Gran Bretagna

Birmingham, Gran Bretagna

Londra, Gran Bretagna

Amsterdam, Olanda

Francoforte, Germania

Parigi, Francia

Lussemburgo, Lussemburgo

Lione, Francia

Budapest, Ungheria

Lodz, Polonia

Stuttgart, Germania

Monaco, Germania

Milano, Italia

Zurigo, Svizzera

Vienna, Austria

Amburgo, Germania

Berlino, Germania

Dortmund, Germania

Copenhagen, Danimarca

Stoccolma, Svezia

Oslo, Norvegia

Helsinki, Finlandia

Il primo singolo tratto dall’album è “Unsainted”, nel cui videoclip, diretto da M. Shawn ‘Clown’ Crahan, sono mostrate le nuove maschere della band.

Prodotto dagli stessi Slipknot e Greg Fidelman, “We are not your kind” è il seguito dell’ultimo album uscito nel 2014 e intitolato “5: the gray chapter”.



Il chitarrista Jim Root dice:

“Ci siamo presi tutto il tempo che potevamo per scrivere questo disco insieme. Questa volta fonte di ispirazione sono stati tutti quegli artisti che registrano ancora gli album e non pubblicano solo singoli. Mentre l’industria musicale sta andando esattamente nella direzione opposta, gli Slipknot vogliono ancora pubblicare un album intero e regalare ai fan una vera e propria esperienza, dalla prima all’ultima traccia”.

Ecco la tracklist dell’album, che uscirà il 9 agosto:

1. INSERT COIN

2. UNSAINTED

3. BIRTH OF THE CRUEL

4. DEATH BECAUSE OF DEATH

5. NERO FORTE

6. CRITICAL DARLING

7. LIAR’S FUNERAL

8. RED FLAG

9. WHAT’S NEXT

10. SPIDERS

11. ORPHAN

12. MY PAIN

13. NOT LONG FOR THIS WORLD

14. SOLWAY FIRTH