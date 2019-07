Francesco Guccini, un disco-tributo per gli ottant’anni

Andrea Spinelli, sul quotidiano “QN” di oggi venerdì 19 luglio, rivela che è in lavorazione un tributo “all star” a Francesco Guccini, per celebrare gli ottant’anni che il cantautore di Pavana compirà il 14 giugno del prossimo anno. Il progetto, avviato da BMG Rights, vede in cabina di regia alla produzione Mauro Pagani, e prevede partecipazioni illustri (nessuna conferma, al momento: solo voci) come Zucchero, Ligabue, Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Fabio Ilacqua. Non si esclude una pubblicazione in due tempi: un disco a novembre e l'altro a ridosso del compleanno.

Il repertorio di Guccini è già stato oggetto di altre riletture organiche: senza considerare i due album dei Nomadi (“I Nomadi cantano Guccini”, 1973, e “I Nomadi interpretano Guccini”, 1974) vanno ricordati “Fra la via Aurelia e il West”, realizzato con le registrazioni dell’edizione della Rassegna del Club Tenco dedicata a Francesco Guccini (fra le voci presenti Roberto Vecchioni, Mauro Pagani e Carmen Consoli), e “Guccini International”, documentazione discografica dell’edizione 2016 della rassegna “Dallo Sciamano allo Showman”, anch’essa dedicata a Guccini, che ha visto protagonisti Roger Mas, Juan Carlos Biondini, Vlanti, Pujado, Comes, Scott, Papaioannou, Sala, Toffa Hamra. Senza dimenticare “I Luf cantano Guccini”, 2011, con la band bresciana impegnata a riproporre undici canzoni del Maestrone.