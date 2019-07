Doors: “The soft parade” in edizione Deluxe. Tracklist

Il quarto album in studio dei Doors, The Soft Parade, fu il quarto di fila che entrò nella top ten album quando fu pubblicato 50 anni fa esatti, il 18 luglio 1969. Nonostante contenga una delle più grandi hit della band - "Touch Me"- rimane l'album più insolito della carriera della band di Jim Morrison, grazie agli arrangiamenti con archi e ottoni che abbelliscono molte tracce.

Per commemorare il 50° anniversario, Rhino pubblica "The Soft Parade" in un cofanetto 3CD/1LP che sarà disponibile il 18 ottobre. “The Soft Parade - The 50th Anniversary Deluxe Edition” include l'album in studio originale e il lato B del singolo “Wishful SInful”, ”Who Scared You", nuovamente rimasterizzati da Bruce Botnick, l'ingegnere e mixer di fiducia dei Doors. La raccolta è un'edizione limitata di 15.000 copie numerate individualmente ed include inoltre l'album originale su vinile 180 grammi, insieme alle note di copertina del noto giornalista rock David Fricke.

Una litografia numerata a mano 36x18 dell'artwork dell’interno dell’album (la copertina era apribile), limitata a 500 copie, è disponibile esclusivamente su Rhino.com e TheDoors.com fino ad esaurimento.

Il cofanetto contiene molti brani inediti. Fra i più interessanti, le versioni “Doors only” di cinque braniin cui dal mixaggio sono stati esclusi i fiati e gli archi (“Tell All The People”, "Touch Me”, "Wishful Sinful”, "Runnin' Blue" e "Who Scared You") il cofanetto comprende inoltre tre di queste nuove versioni con parti di chitarra aggiunte da Robby Krieger ("Touch Me”, "Wishful Sinful" e "Runnin' Blue”).

La raccolta contiene inoltre tre brani tratti da provini in studio, con Ray Manzarek alla voce - fra i quali una versione di “Roadhouse Blues”, la canzone che sarebbe stata pubblicata l’anno dopo su “Morrison Hotel”. Questi tre brani sono stati arricchiti con nuove registrazioni di basso di Robert DeLeo degli Stone Temple Pilots, che nel 2016 si unì a Robbie Krieger e John Densmore nel concerto-tributo a Manzarek del 2016, tre anni dopo la morte dell’organista.



Fra le tre outtake in studio incluse nel terzo CD c’è “Rock is Dead”, la lunga jam session (un’ora di musica) spesso piratata su bootleg, qui per la prima volta nella versione integrale, lungo la quale i Doors attraversano tutti i generi del rock, dal blues del Delta alla surf music.



Track Listing

Disc One

1. "Tell All The People"

2. "Touch Me"

3. "Shaman's Blues"

4. "Do It"

5. "Easy Ride"

6. "Wild Child"

7. "Runnin' Blue"

8. "Wishful Sinful"

9. "The Soft Parade"

Bonus Track

10. "Who Scared You" – B-side

Disc Two

1. "Tell All The People" (Doors only mix)*

2. "Touch Me" (Doors only mix w/new Robby Krieger guitar overdub)*

3. "Runnin' Blue" (Doors only mix w/new Robby Krieger guitar overdub)*

4. "Wishful Sinful" (Doors only mix w/new Robby Krieger guitar overdub)*

5. "Who Scared You" (Doors only mix)*

6. "Roadhouse Blues" – Screamin' Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal*

7. "(You Need Meat) Don't Go No Further" – Screamin' Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal*

8. "I'm Your Doctor" – Screamin' Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal*

9. "Touch Me" (Doors only mix)*

10. "Runnin' Blue" (Doors only mix) *

11. "Wishful Sinful" (Doors only mix)*

Disc Three

1. "I Am Troubled"

2. "Seminary School" (aka "Petition The Lord With Prayer") *

3. "Rock Is Dead" – Complete Version *

4. "Chaos" *

* previously unreleased