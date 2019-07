Alice in Chains: il film “Black Antenna” è completo, guardalo tutto

Alla fine del 2018 gli Alice In Chains avevano annunciato che il loro ultimo album, "Rainier Fog", sarebbe stato trasformato in un film di fantascienza intitolato ‘Black Antenna’, avente come colonna sonora i 10 brani del disco. Il lungometraggio, prodotto e diretto dal regista Adam Mason, è completato e consiste di dieci episodi, che più sotto vi proponiamo in ordine di uscita.

Dice il regista:

“Appena ho sentito il disco mi sono sentito toccayo molto profondamente, e da lì è nata l’ispirazione per il progetto e il soggetto del film. Sono sempre stato un grande fan della band, e con questo film ho realizzato un mio sogno”.

Alice In Chains - Black Antenna: Episode 01 (The One You Know)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 02 (Rainier Fog)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 03 (Red Giant)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 04 (Fly)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 05 (Drone)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 06 (Deaf Ears Blind Eyes)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 07 (Maybe)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 08 (So Far Under)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 09 (Never Fade)



Alice In Chains - Black Antenna: Episode 10 Finale (All I Am)