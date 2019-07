Iggy Pop, il nuovo album sarà “Free”

Il fondatore degli Stooges ha annunciato per il 6 settembre l’uscita di un nuovo album, il primo dopo “Post Pop depression” del 2016.

All’album hanno collaborato Noveller e Leron Thomas.

Iggy Pop:



“Sarà un album in cui altri artisti parleranno in vece mia, io presterò la ia voce. Alla fine del tour di ‘Post Pop depression? ho avuto la certezza di dovermi liberare dei problemi di insicurezza cronica che per troppo tempo hanno condizionato la mia carriera. Volevo finalmente liberarmene. So che è un’illusione, e che la libertà è una sensazione, ma finora ho vissuto nella convinzione che le sensazioni siano l’unica cosa da cercare davvero, Tutto ciò di cui abbiamo bisogno non è tanto la felicità o l’amore, ma la sensazione di essere liberi”.

Iggy Pop, che attualmente è sui grandi schermi nel ruolo di uno zombie nel film “The dead don’t die” di Jim Jarmusch, pubblicherà in ottobre una raccolta di poesie intitolata ‘’Til Wrong Feels Right’.

Tracklist di "Free":

1. Free

2. Loves Missing

3. Sonali

4. James Bond

5. Dirty Sanchez

6. Glow In The Dark

7. Page

8. We Are The People

9. Do Not Go Gentle Into That Good Night

10. The Dawn